Bakan Ersoy'un Yunanistan ziyareti iptal edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Atina'daki hava muhalefeti nedeniyle Yunanistan ziyareti iptal edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunanistan programının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un, daha önce duyurusu yapılan ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan Yunanistan programının, Atina Havalimanı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.