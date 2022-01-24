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Gündem Bakan Ersoy'un Yunanistan ziyareti iptal edildi
Gündem

Bakan Ersoy'un Yunanistan ziyareti iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Atina'daki hava muhalefeti nedeniyle Yunanistan ziyareti iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:45:00 -
Bakan Ersoy'un Yunanistan ziyareti iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunanistan programının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un, daha önce duyurusu yapılan ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan Yunanistan programının, Atina Havalimanı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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