Bakan Ersoy'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizlere bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum"08 Eylül 2019 Pazar 23:45
ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Ersoy, Twitter hesabından "Filenin Sultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizlere bu gururu yaşatan FileninSultanları'nı yürekten kutluyorum."
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