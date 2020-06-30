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Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Görüşmede, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:15:01 -
Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Adil Karaismailoğlu'nu makamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile ziyaret ettiğini belirterek, "Ziyarette, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin sonuna gelinen yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

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