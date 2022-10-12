Bakan Ersoy: Kültür ve medeniyet mirasının korunmasını desteklemek tarihe ve ecdada karşı vefa borcudur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hamamarkası'ndaki Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılışına katıldı.

Hacı Bayram Veli'yi rahmet ve saygıyla anarak sözlerine başlayan Ersoy, Ankara'yı kendine ocak kılan, alazıyla bütün Anadolu'yu ısıtan ve aydınlatan Hacı Bayram Veli'nin, İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin başta olmak üzere nice gönül erini yetiştirdiğini söyledi.

Ersoy, Hacı Bayram'ın mirasının bu toprakların her bir taşına, medeniyetin mayasına sindiğini vurgulayarak, "Bu miras eskimez, yıpranmaz, yıkılmaz. Çünkü varlığı maddede değil, manadadır. Bu manayı hatırladığımız, yaşattığımız ve nesillerimize aktardığımız müddetçe mirası dimdik ayakta kalacaktır. İşte Hacı Bayram Veli Müzesi'ni böyle değerlendirmek, bu yapıya bir hatırlatıcı, hem geçmişimize hem geleceğimize verdiğimiz bir söz nazarıyla bakmak lazım." diye konuştu.

Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf anlayışını, yaşam felsefesini tanıtmak amacıyla, örnek bir iş birliği içerisinde bu müzeyi kuran Altındağ Belediyesini ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini tebrik eden Ersoy, "Müze, başkentimize müzecilik anlamında büyük bir katma değer sağlarken inanıyorum ki ifade ettiğim manevi mirası muhafaza etme sorumluluğunu da bihakkın yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak son 20 yılda müzecilik alanında çok büyük başarılar elde ettiklerini, kültürel mirasın korunması için ciddi adımlar attıklarını, gelişen ve değişen müzecilik anlayışının gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan yeni müzeler açtıklarını, mevcut müzeleri de bu doğrultuda yenilediklerini söyledi.

"Özel müzeler bu yolda beraber yürüyeceğiniz en önemli paydaşlardan"

Binasından teşhirine, sunduğu imkan ve hizmetlerden yürütülen eğitim çalışmalarına kadar müzelerin ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen kurumlar haline geldiğini, Türkiye'nin müzecilikte hedef belirleyen öncü ülkeler arasında yerini aldığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ülkede müzeciliğin gelişmesi ve yaygınlaşması isteniyorsa özel müzeler bu yolda beraber yürüyeceğiniz en önemli paydaşlardandır. Bu gerçeğin bilincinde olduğumuz için bakanlık olarak bizimle aynı doğrultuda, aynı değerler ve hassasiyetler üzerinden yürütülen özel müzecilik faaliyetlerine de destek veriyoruz. Son yıllarda özel müze sayısında gerçekleşen artış bunun bir sonucudur. 2020'de 26 adet, 2021'de 29 adet özel müze açılışına onay vererek ulaştığımız rekoru, 2022'de henüz ekim ayında olmamıza rağmen 32 yeni özel müze onayıyla kırmış durumdayız. Bugün itibarıyla özel müze sayımız 351 olmuştur."

Ersoy, özel müzelerin sadece kuruluş aşamasıyla sınırlı kalmadıklarına işaret ederek, "Bugüne kadar 24 özel müzeye, imzalanan protokoller çerçevesinde geçici olarak sergilenmek üzere toplam 4 bin 502 eseri, 1 ila 5 yıl arasında değişen sürelerle ödünç verdik. Bu doğrultuda, Ankara Etnografya Müzemizin envanterinde bulunan ve aralarında Hacı Bayram Veli'nin zati eşyalarının da yer aldığı 21 eseri, konservasyonlarını da tamamlayarak geçici olarak sergilenmek üzere Özel Hacı Bayram Veli Müzesi'ne teslim ettik." bilgisini paylaştı.

Kültür ve medeniyet mirasının korunması, yaşatılması noktasında atılan adımları desteklemenin, kendileri için bir görevin ötesinde tarihe ve ecdada karşı vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, "Elde edilen başarılarla bu borcu bir nebze olsun ödeyebilirsek ne mutlu bize." dedi.

Ersoy, bugüne kadar farklı illerde birçok özel müzenin bakanlıklarınca taltif edilmelerinin yanı sıra Avrupa Konseyi Müze Ödülü, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü, Kültür ve Sanat Özel Ödülü, Avrupa Müze Forumu Silletto Ödülü ve Avrupa Birliği Kültürel Miras Büyük Ödülü olmak üzere bu alanın en saygın uluslararası ödüllerine layık görüldüğünü belirterek, önümüzdeki yıllarda bütün müzelerin yeni başarı hikayeleri yazacağını söyledi.

"Müzeleri ziyaret edin"

Müzelerin anlam ve amacını, ancak tarihine ve kültürüne ilgi duyan, bunlara dair öğrenme ve anlama arzusu taşıyan bireyler sayesinde bulacaklarına işaret eden Ersoy, bakanlık olarak hem milli kültürü hem insanlığın ortak mirasını korumaya kararlılıkla devam edeceklerini, bu yolda atılan her adımın da arkasında duracaklarını söyledi.

Vatandaşlardan müzeleri ziyaret etmelerini isteyen Ersoy, "Çocuklarınızla beraber vakit geçirmek için alternatiflerinizin arasına bu eşsiz mekanları da ekleyin. Unutmayın, sizler sahip çıkmadığınız sürece her başarı yarımdır, eksiktir." diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram Veli'nin Solfasol'da doğduğu evin orijinaline sadık kalarak, kerpiçten yeniden inşa edileceğini ve müze olarak ziyarete açılacağını bildirdi.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selma Çam da katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ersoy ve beraberindekiler Hacı Bayram Veli'ye ait hırkalar, keçe külah, taç ile dönemin şairlerinin kendisine yazdığı şiirlerden oluşan eserlerin sergilendiği müzeyi gezdi.

Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin bazı duraklarını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bayram Veli Müzesi'nden Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ne geçti. Müze bahçesinde geleneksel oyunlar oynayan çocuklar Ersoy'u karşıladı.

Meydan Etkinlikleri kapsamında Beypazarı Belediyesi tarafından kurulan stantları gezen Ersoy, seğmenlerin gösterisini izledi.

Ankara Kalesi At Pazarı Sokağı'nda Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri ziyaret eden Ersoy, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde ziyarete sunulan Afrodisias-Ara Güler Sergisi'ni ve Kelime Müzesi'ni de gezdi.