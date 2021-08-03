Bakan Ersoy, Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne vurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yanan orman arazileri" ilgili ifadelerine ilişkin, "Bu arazilerin turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısında, yangında zarar görmüş alanlarla ilgili sözlerine yanıt veren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz."