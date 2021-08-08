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Gündem Bakan Ersoy duyurdu: Yangının sönmesiyle birlikte...
Gündem

Bakan Ersoy duyurdu: Yangının sönmesiyle birlikte...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:39:00 -
Bakan Ersoy duyurdu: Yangının sönmesiyle birlikte...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz. Havalimanlarındaki varışlarda hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir sürede normale dönecek" dedi.

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