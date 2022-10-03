Bakan Ersoy çocukların festival heyecanına ortak oldu

Yeni Akit Ankara

Ülkemizin somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşıyan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, AKM’den başlayıp Galataport’a ulaşan 4,1 kilometrelik festival rotasında bir dizi etkinlikle toplumun tüm kesimlerini kültür ve sanat zenginlikleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Festivalin ilk gününden bu yana pek çok etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların festival heyecanına da ortak oldu. Bakan Ersoy, 1948 Atlas Sineması’nda “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” programı kapsamındaki film gösterimi öncesi çocuklarla bir araya gelip sohbet etti. Ersoy, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivalimizi 1 Ekim’de başlattık. Günlerdir birçok etkinliğe katılıyorum ama en büyük heyecanı bugün burada sizlerle yaşıyorum. ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ etkinliğimizde her yıl 1 milyon çocuğumuzu sinemayla buluşturuyoruz. Sinema kültürünün hızlı bir şekilde ülkemizde yayılması için çalışıyoruz. Ama sadece bizim çabamız yetmez. Sizler de söz verin, eğer sinemaya gitmeyen bir arkadaşınız varsa, elinden tutup hafta sonu sinemaya götürün” dedi.

“Gölge” sergisinin açılışı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1948 Atlas Sineması’nın ardından, festivalin önemli duraklarından biri olan Grand Pera Cercle d'Orient'teki sergileri ziyaret etti. Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci ile birlikte “Gölge/ Shade” sergisinin açılışını yaptı. Sergi, KADEM Sanat’ın destekleri ile Hilal Büşra Cebeci’nin kadın ve erkek eşitliğini yüz temsilleri üzerinden sorgulayan metaforik bir okuma önerisi sunduğu video fotoğraflardan oluşuyor. Bakan Ersoy, açılışın ardından Cercle d'Orient’te, kendi ismini taşıyan özgün tekniği ile dokuma sanatına yeni nesil bir yorum getiren sanatçı Fırat Neziroğlu’nun eserlerini inceledi. Ersoy, ayrıca dijital sanat topluluğu Mösyö d’Art Community’nin tarihi eser kaçakçılığına dikkat çektiği “Escape Story” NFT koleksiyonunu da gezdi.