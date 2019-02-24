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Bakan Ersoy, Ani Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Ani Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu.

24 Şubat 2019 Pazar 13:49
Bakan Ersoy, Ani Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Ani Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu.


Bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kars’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve Ani Ören Yeri’ndeki kazı çalışmalarına başkanlık eden Prof. Dr. Fahriye Bayram ile birlikte Ani Ören Yeri’ni gezdi. Yürütülen çalışmalarla ilgili Kazı Başkanı Fahriye Bayram ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’dan bilgi alan Bakan Ersoy, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirip, turist kafileleri ile sohbet etti. Bakan Ersoy, “Kars gezimiz devam ediyor. Şuan da Ani Harabeleri’ni gezdik. Ani Harabeleri hem Kars ve hem Türkiye için çok önemli bir yer. Daha hızlı kazılabilmesi için, daha iyi projelendirilmesi için ve bütçe için tabii her yerde 12 aya çıkarmak mümkün değil. Bununda süresini 6 aya uzatabilmek için bir çalışma yapmalarını kazı başkanımdan istedim. Çalışmayı tamamlayıp getirecekler. Önümüzdeki dönem, bu döneme yetişemediler. Ani Harabeleri’nde 6 aylık kazı programına alacağız. Hem süresini uzatacağız hem kazıda çalışacak profesyonel arkeolog ve sanat tarihçi sayılarını artıracağız. Ve her ay düzenli olarak bakanlığımız tarafından ödenek ayırarak destekleyeceğiz. Projeyi bekliyoruz” dedi.


Bakan Ersoy, Kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahriye Bayram’a ise, “Hava şartları 6 ay burada müsait, tamam getir 6 aylık projeni ama bana kendine göre proje getirme, buraya göre proje getir” diyerek çıkıştı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler Ani Ören Yeri’ndeki incelemelerinin ardından Kars’a hareket etti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:49
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