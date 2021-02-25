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Ekonomi Bakan Elvan'dan 'Ekonomik reform' açıklaması
Ekonomi

Bakan Elvan'dan 'Ekonomik reform' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı son dakika açıklamasında "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 08:48:00 - 2021-02-25 08:55:12
Bakan Elvan'dan 'Ekonomik reform' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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