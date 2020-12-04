Bakan Elvan: Var gücümüzle çalışacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yüksek enflasyonun olumsuz etkilerini sınırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Elvan, Twitter paylaşımında kasım enflasyonunun yıllık yüzde 14.03’le piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğinin altını çizdi. Elvan, “Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesis edilmesi için gerek para gerekse maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız” açıklamasında bulundu.