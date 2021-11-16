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Ekonomi Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz
Ekonomi

Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz

Bakan Elvan, "Bakanlık olarak enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:19:00 -
Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, "Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir." dedi.

 

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