Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren “ekonomik reform” çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi. Bakan Elvan, “Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı’mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye güven tazeledi

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, reel faiz oranına izin veren para politikasının yatırımcıların güvenini tazelediğini belirterek, “Kapsamlı yatırım teşvikleri, ekonomik reformlar ile sıkı para politikası Türkiye’nin ekonomisini ve yatırımcı ilişkilerini güçlendirecek” dedi. Slevogt, Almanya’nın, Türkiye’ye 2002-2020 (Ocak-Ekim) döneminde 10,2 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve bu sürede en çok doğrudan yabancı yatırım gerçekleştiren 5’inci ülke olduğunu söyledi.Türkiye’nin Alman yatırımları için çok umut verici bir pazar niteliği taşıdığını vurgulayan Slevogt, “Türkiye, stratejik konumda kalifiye iş gücüne sahip avantajlı bir üretim üssü olmasının yanı sıra olumlu demografik özelliklere sahip büyük bir pazar” diye konuştu.

Fon girişi sürüyor

Kapsamlı yatırım teşvikleri ve ekonomik reformlar ile sıkı para politikasının Türkiye’nin ekonomisini ve yatırımcı ilişkilerini güçlendireceğini ifade eden Slevogt, “Reel faiz oranına izin veren para politikası, yatırımcıların güvenini tazeleyerek önemli miktarda fon girişi sağladı ve Türk lirasının değerlenmesine yol açtı” dedi. İkili ekonomik ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini belirten Slevogt, şu ifadeleri kullandı:

Teşvikler devrede

“Almanya açısından bakıldığında, yakın zamanda reel faiz oranına izin veren para politikası, yatırımcıların güvenini tazeleyerek önemli miktarda fon girişi sağladı ve Türk lirasının değerlenmesine yol açtı. Bankacılık, yatırım ve şirket satın alma geçmişi bulunan biri olarak, Türkiye’nin gerçek değerinin altında kıymet gördüğünü düşünüyorum. Kapsamlı yatırım teşvikleri, ekonomik reformları ile sıkı para politikası Türkiye’nin ekonomisini ve yatırımcı ilişkilerini hem uluslararası hem Alman-Türk perspektifinde güçlendirecek.”