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Ekonomi Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
Ekonomi

Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:25:17 -
Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
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