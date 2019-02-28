Bakan duyurdu: Tuz kullanımı yüzde 4 düşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imza töreni düzenlendi. Bakan Koca, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Tuz oranı yüzde 4, şeker oranı yüzde 5 olacak

Bakan Koca, burada yaptığı açıklamada, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak" ifadelerini kullandı.