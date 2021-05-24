  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kalp krizi geçiren kaymakam vefat etti
PKK, DEAŞ’tan fazla adam kaçırdı
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk yaşandı
Gündem Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk yaşandı
Gündem

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk yaşandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bir ilkin yaşandığını duyurdu. Pakdemirli, Türkiye'de ekili alanlarda artış yaşandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:40:00 -
Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk yaşandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!
Gündem

Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!

Firari mafya lideri Sedat Peker'in şamarını yiyen İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık'ın FETÖ'cü Mehmet Baransu hakkında yıllar önce yap..
Sosyal medyayı salladı
Medya

Sosyal medyayı salladı "Kuruluş Osman'ın efsane ismi öldü"

İlgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 60. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşen Bamsı Bey’..
On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz
Ekonomi

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz

Yeni mezun gençler için genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanma açısından yapılan değişiklikle 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay