Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta
Haziran ayına ilişkin 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemeleri yarın yapılacak. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.
'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerinin yarın (5 Temmuz 2021) başlayacağını duyurdu.
Banka hesaplarına yatırılacak
'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemeleri, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.
IBAN bilgisi olmayanlar PTT'den alabilir
IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlar, ödemelerini PTT üzerinden alabilecek.
Kaynak: Yenişafak