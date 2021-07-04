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Ekonomi Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta
Ekonomi

Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta

Haziran ayına ilişkin 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemeleri yarın yapılacak. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 16:59:00 - 2021-07-04 17:03:55
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta

'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerinin yarın (5 Temmuz 2021) başlayacağını duyurdu.

Banka hesaplarına yatırılacak

'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemeleri, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

IBAN bilgisi olmayanlar PTT'den alabilir

IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlar, ödemelerini PTT üzerinden alabilecek.

Kaynak: Yenişafak

 

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