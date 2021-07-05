Bakan duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin bugün banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.
Kısa çalışma ödeneği, uygulama süresi uzatılmadığı için hak sahiplerine bugün son kez ödenecek.