  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan duyurdu: Bölgede lider olmak için çalışıyoruz

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Gediz-Abide Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:17:00 -
Bakan duyurdu: Bölgede lider olmak için çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı devam eden Gediz-Abide Otoyolunun şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde projelere devam ettiklerini, bir taraftan tarihe ve kültüre sahip çıkarken, diğer taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yürüttükleri projelerde, salgın tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Projelerimizi tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Bu da ülkemizin ve ekonomimizin ne kadar güçlü ve büyük olduğunun bir göstergesi. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan harıl harıl çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da… Vatandaşımıza hizmet noktasında harıl harıl canla başla çalışıyoruz. Ulaştırma, altyapı projeleri insan hayatına dokunduğu için çok önemli. Projelerimiz, yaptığımız yerlerde ve tamamlandığı yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli derecede artılar sağlıyor." diye konuştu.

Bölgeyi ilgilendiren önemli projelerden birisi olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Dünya ölçeğinde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize olan güvenin ve ekonomimizin gücünün bir göstergesi" dedi.

Kütahya'da da farklı projelerle vatandaşlara hizmet etme çabası içinde olduklarını da kaydeden Bakan Karaismailoğlu, burada da devam eden projeleri bitirip halkın hizmetine açmak istediklerini ve yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmek için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Gündem

AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacakla..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı