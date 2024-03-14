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Ekonomi Bakan duyurdu! 'Bölgede günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz'
Ekonomi

Bakan duyurdu! 'Bölgede günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-03-14 21:48:00 - 2024-03-14 21:58:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiliyor. İnşallah yeni keşiflerle daha da yukarıya götüreceğiz” dedi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, “enerji alanında sizlerin hayatını kolaylaştırmak için nasıl gayret ediyorsak, çalışıyorsak, belediyecilik de yine sizlerin hayatını daha konforlu hale getirmek, zamanla daha huzurlu şehirlerde yaşamak için yapılacak hizmetleri içeriyor” diyerek, belediyecilik anlayışlarında insanı, merkeze koyan, insanların önceliklerini dileyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

"Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiliyor"

81 il de Türkiye’nin 860 yerleşim yerinde bugün doğal gaz olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “Kendi petrol ve doğal gazımızı çıkartalım dedik. 2016 yılında çok önemli bir strateji değişikliğine gittik. Türkiye, kendi denizlerinde, kendi gemilerinde doğal gaz ve petrol aramaya başladı. Ama önce adını terörle anılan Gabar, Kato dağında, daha önce hiç gidilmemiş bölgelerde petrol aramaya başladık. Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiliyor. İnşallah yeni keşiflerle daha da yukarıya götüreceğiz” dedi.

31 Mart seçimlerine değinen Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

“Büyükşehir belediye başkanı olarak sizlere direkt olarak bu bölge insanına hizmet etsin. Merkezi yönetimle uyum içerisinde bütün mesaisini buraya ayıracak. Birileri biliyorsunuz belediye başkanlığını yarı zamanlı olarak yapıyor. Belediye başkanlığına gelip ertesi gün başka işlere tevessül ediyor. Dolayısıyla bütün işi, mesaisi sizler olan, 7/24 sizlerin hizmetinde olacak bu belediyecilik anlayışına inşallah sizlerin oylarıyla ulaşırız. Bismil’imiz, Diyarbakır’ımız diğer illerimiz çok daha güzel, huzurlu, temiz, çevreci şehirler olur.”

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden ise, 56 gündür arazide olduklarını, ilçe adayları, il teşkilatı ve milletvekilleriyle çok ciddi çalışma yürüttüklerini ifade etti.
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Çok iyi gittiğini aktaran Bilden, “Allah’a şükür saha çok iyi. Bu yıl bizi en mutlu eden konu Diyarbakır’da hiçbir şekilde halkı taş, soba, Molotof yok. Çok güzel bir seçim geçiriyoruz. İlimizin önemli sorunları var. onlara dönük cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde çok önemli projeler hazırladık. Hem büyükşehir olarak, hem ilçe olarak sokak sokak ilimizi geziyoruz. Vekillerimizle beraber dışarıdaki 13 ilçemizi gezdik. Geçen hafta bitirdik. Tek bir projeleri yok. sadece yıllardır bu vatandaşlarımızı duygularını sömürerek bir siyasi propaganda yürütüyorlar. Bu sefer hemşerimizin yanında olacağını düşünüyorum. Oyları alarak inşallah 17 artı büyükşehri alacağız. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize takdim edeceğiz” dedi.

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