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Bakan duyurdu! Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu.

2020-04-20 23:02:00 - 2020-04-20 23:06:20
Bakan duyurdu! Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini bildirdi.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini belirten Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

İşte başvuru linki:

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu

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Yorumlar

Ömer

Sayin bakanim ulkede hele hele kirsal kesimde okur yazar olmayip e devletin ne oldugunu bilmeyen milyonlarca gariban fakirimiz var farkli bir yol bulun e devleti nasil kullanacak garibanlar yaniliyor muyum yuksekovada oldu zenginler e devleti kullandi fakir ne oldugunu dahi bilmedi basvuran aldi fakir de zenginlerin hukumeti diye devlete akp saydi bunu dikkate alalim lutfen
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