Bakan duyurdu! Başvurular e-Devlet üzerinden başladı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini bildirdi.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini belirten Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.
İşte başvuru linki:
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu