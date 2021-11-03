Bakan duyurdu: 8,2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan zarar görüp destek başvurusunda bulunan balıkçılara yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.