Bakan duyurdu: 6 ilçede o borçların son ödeme tarihi uzatıldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre; Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.25 Ekim 2019 Cuma 16:53
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim ödemeleriyle ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı.
Bakan Selçuk ''Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık'' dedi.
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