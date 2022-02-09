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Ekonomi Bakan Dönmez'den yeni elektrik tarifesi açıklaması
Ekonomi

Bakan Dönmez'den yeni elektrik tarifesi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni elektrik tarifesi düzenlemesine ilişkin "Talepleri değerleniyoruz, ekiplerimiz çalışıyor. Paylaşacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 12:40:00 -
Bakan Dönmez'den yeni elektrik tarifesi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarifeye ilişkin olarak "Henüz net bir şey ortaya çıkmadı olunca açıklayacağız. Esnaf ve küçük işletmelerin taleplerini değerlendiriyoruz. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz" dedi.

Dönmez, BOTAŞ'ın sanayiye olan doğalgaz kısıtlamasını da dün itibarıyla kaldırdığını belirterek, "Doğalgaz ve elektrikte şuan için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

Zarar gören altyapı onarıldı

Bakan Dönmez, "Dün gece itibariyle Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta'nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören altyapıyı onardık. " ifadelerini kullandı.

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