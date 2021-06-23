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Gündem Bakan Dönmez'den Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'nda müjdeli haber
Gündem

Bakan Dönmez'den Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'nda müjdeli haber

Yerli ve milli politikalara tam destek veren Yeni Akit Gazetesi tarafından düzenlenen Madencilik Şurası'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz." diyerek müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:34:00 - 2021-06-23 16:14:16
Bakan Dönmez'den Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'nda müjdeli haber

 yeniakit.com.tr 

Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve Yeni Akit Gazetesi'nin düzenlediği Enerji ve Madencilik Şurası'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gazda kaynak çeşitliliğini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve FSRU (Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi) projeleriyle artırdığını belirterek, cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi resmi açılış töreninin gerçekleştirileceğini söyledi.

Dönmez, Gazi Üniversitesinde düzenlenen Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'nda, enerjide arz güvenliği, enerji teknolojilerinde yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalarla milli enerji ve maden politikasının ana hatlarının çizildiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın katılımıyla resmen açılacak

Bu kapsamda doğal gaz arz güvenliğini teminat altına alarak Ertuğrul Gazi FSRU gemisi gibi adımlarla bu güvenin perçinlendiğine ifade eden ve cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesislerin resmi açılışının yapılacağı açıklayan Dönmez, "Gemimiz nisanda Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon standart metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mert Akinci

Hey yil en az 20 defa dogalgaz buluyoruz altin buluyoruz. zengin olduk diyoruz ortada hic bir sey yok. akp dara dustukce hemen gaz bulduk altin bulduk haberleri.
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