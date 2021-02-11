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Gündem Bakan Dönmez'den TANAP açıklaması: 9,4 milyar metreküp doğal gaz alındı
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Bakan Dönmez'den TANAP açıklaması: 9,4 milyar metreküp doğal gaz alındı

Bakan Dönmez: "Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır"

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:03:00 - 2021-02-11 16:21:18
Bakan Dönmez'den TANAP açıklaması: 9,4 milyar metreküp doğal gaz alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır." dedi.

Dönmez, "Üçüncü yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bu yıl faaliyete geçecek ve doğal gaz altyapımıza esneklik sağlayacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, ticaret faaliyetlere önemli katkı sağlayacak doğal gaz vadeli işlemler piyasasının İstanbul Enerji Borsası bünyesinde bu yıl açılacağını söyledi.

 

21 Ocak'a kadar 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise, "TANAP’tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak." ifadelerini kullanmıştı.

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