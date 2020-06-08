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Ekonomi

Bakan Dönmez'den petrol fiyatları hakkında önemli açıklama

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatları hakkında da açıklamalarda bulunan Dönmez, "Petrol fiyatları böyle devam edecek mi? Bu sorunun cevabını vermek zor. Ancak çok kısa sürede eskiye dönmeyecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:24:00 -
Bakan Dönmez'den petrol fiyatları hakkında önemli açıklama

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

Dönmez, "Maden ocaklarında sosyal mesafenin sağlanması için çalışma sürüyor. İnşallah bu normal dönemde üretime odaklanacağız. Destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz." dedi.

Doğu Akdeniz’de 6 sondaj yaptık, 7'nci sondaj devam ediyor. TPAO, sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulundu. 3-4 ay içinde TPAO faaliyete başlayacak. Yaklaşık 20 yıldır Libya'da petrol arama faaliyetimiz var.,

Petrol fiyatlarındaki düşüş

Biz o dönemde depolarımızı mümkün mertebe depolamaya çalıştık. Yüzde 90’lar seviyesinde bir doluluk oranı yakalamış olduk. Petrol fiyatları böyle devam edecek mi? Bu sorunun cevabını vermek zor. Ancak çok kısa sürede eskiye dönmeyecektir. Bu yıl içerisinde fiyatların çok yükselmeyeceğini öngörüyoruz.

Madencilikte normalleşme nasıl olacak?

Yer altı madenciliğinde şartlar daha zor. O açıdan biz o dönemde, yer altı madenciliğini büyük oranda sınırlamıştık. Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık otoritelerinin kriterlerine göre madenlerimizde çalışma başladı. Maden ocaklarında sosyal mesafenin sağlanması için çalışma sürüyor. İnşallah bu normal dönemde üretime odaklanacağız. Destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz.

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