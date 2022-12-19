Bakan Dönmez'den petrol açıklaması: Bizi izlemeye devam edin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin." dedi.

Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyon başkanı ve üyelerini Filyos'ta Türkiye'nin en büyük projelerinden birisinin icra edildiği mekanda ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Sık sık sahaya gelerek yerinde incelemelerde bulunduklarını belirten Dönmez, bu ziyarete katılan komisyon başkanı ve üyelerine, kendilerine yasama düzenlemelerinde bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz konusunda bugüne kadar dışa bağımlı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Doğal gazda yüzde 99'un üzerinde bağımlı bir ülkeydi. Buna rağmen hamdolsun arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşatmadan hem hane halkımızın hem de sanayinizin hem iş yerlerimizin ihtiyacını karşıladık. Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin hasretle beklediği kendi gazımızı insanımızla buluşturmak için artık geriye sayım başladı, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın mart ayı gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şu anda işte yağmur altında biz buradayız. Şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin personelimiz var, çalışıyor. 51 gemi ile deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu kapsamda emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza Türkiye Petrollerinde çalışan bize servis ve hizmet desteği veren yüklenicilerimiz de dahil olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Cuma günü çok önemli, büyük projelerden birisinin daha açılışını yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Silivri'de deniz alanlarındaki Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisini hizmete açmıştık. O da bizim için son derece mutluluk verici bir unsur. Öte yandan kara sahalarındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin enerji üssü inşa ediliyor"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da komisyon üyeleriyle Türkiye'nin enerji üssünün inşa ediliyor olduğunu gördüklerini anlattı.

Sürecin son derece iyi ve doğru yönetildiğini gördüklerini kaydeden Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı bize bir sunum yaptı ve sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde 2023 çeyreğinde inşallah sisteme gazı verecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye'nin enerji üssünün inşa edildiğini gördük. Türkiye'nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağını gördük. Ben öncelikle Sayın Bakanımıza tüm bu süreçlerde gece gündüz demeden ülkemizin gaz ihtiyacının keşfedilen gaz ihtiyacının ülkemizin kullanımına sunulması yönünde ortaya koyduğu gayret için ve tüm Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü de Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemizde yaptığı liderlik için teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşma sonrası Bakan Dönmez ve beraberindekiler, saha incelemesinin yanı sıra doğal gazın ilk yakılacağı yanma odalarında incelemelerde bulundu.