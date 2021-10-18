Bakan Dönmez’den Özdemir Bayraktar mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'yi teknolojide kendi kendine yeten ülke haline getirecek ilk tohumları atan Özdemir Bayraktar’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Yetiştirdiği evlatları ve ülkemize katkılarıyla her daim hayırla yad edeceğiz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.