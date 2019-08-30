Bakan Dönmez'den Oruç Reis'in personeline başarı dileği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim"

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'de görev yapacak 4'üncü gemisi Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi." ifadelerini kullandı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndaki seyri süresince havadan çekilen görüntülerine de yer verdi. Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak Oruç Reis gemisiyle ilgili Bakan Dönmez şunları kaydetti: "Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.