Bakan Dönmez'den, Kılıçdaroğlu'na cevap: Ödemezsem benim de elektriğim kesilir

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında konuştu.

'Onun bir süresi var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim." diyerek toplumu provoke ettiği açıklamasına değinen Bakan Dönmez, "Bu konunun politika aracı yapılmasını doğru bulmuyorum." diyerek, şunları söyledi:

Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem elektrik şirketi elektriği keser. Onun bir süresi var. Süreçlerden sonra kesilir. Siz markete gittiniz alışveriş yaptınız 'parayı ödemeden çıkacağım' diyorsunuz. O ürünleri size satarlar mı? Satmazlar. Eğer o tahsilatı yapamazlarsa geriye doğru ödemelerde problemler yaşanabilir.