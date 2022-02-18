  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Dönmez'den, Kılıçdaroğlu'na cevap: Ödemezsem benim de elektriğim kesilir
Siyaset

Bakan Dönmez'den, Kılıçdaroğlu'na cevap: Ödemezsem benim de elektriğim kesilir

A Haber canlı yayınında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Elektrik faturamı ödemeyeceğim." sözlerine cevap verdi. Bakan Dönmez, "Ben ödemezsem benim de elektriğim kesilir. "Bu konunun politika aracı yapılmasını doğru bulmuyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 23:30:00 -
Bakan Dönmez'den, Kılıçdaroğlu'na cevap: Ödemezsem benim de elektriğim kesilir

 Yeniakit.com.tr 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında konuştu.

'Onun bir süresi var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim." diyerek toplumu provoke ettiği açıklamasına değinen Bakan Dönmez, "Bu konunun politika aracı yapılmasını doğru bulmuyorum." diyerek, şunları söyledi:

Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem elektrik şirketi elektriği keser. Onun bir süresi var. Süreçlerden sonra kesilir. Siz markete gittiniz alışveriş yaptınız 'parayı ödemeden çıkacağım' diyorsunuz. O ürünleri size satarlar mı? Satmazlar. Eğer o tahsilatı yapamazlarsa geriye doğru ödemelerde problemler yaşanabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay