Bakan Dönmez'den "elektrik ve doğal gaz desteği" açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görüştü.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Mevcut durum ve altyapı durumunu ele almak için bir araya geldik. Afet yönetimi çalışmalarımızı revize ettik.

Son 20 yılda elektrikte kurulu gücü 3,5 kat artırdık.

Bakanlık bünyesinde kriz yönetim merkezi kurduk. Fırsatları ve tehditleri değerlendirdik verimli bir toplantı oldu.

Muhalefitini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran muhalefetin her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz. Provokasyondan medet umanların her zaman karşısında olacağız.

Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 destek

Elektrik üretiminde dışa bağımlılığımız yüzde 50. Burada asıl sorun elektrik üretim maliyetlerinin artması.

Elektrik ve doğal gazda vatandaşa desteğimiz sürüyor. Enerji ürünlerine devletimizin,doğrudan ve dolaylı olarak vermiş olduğu desteklerin tutarı 165 milyar lira.

Elektrikte yüzde 50'lik desteğimiz devam ediyor. Doğal gazda ise bu destek yüzde 75'ler seviyesinde. 100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını, doğal gazda ise 100 liralık maliyetin 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır.