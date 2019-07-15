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Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Dönmez, Arif Nihat Asya'nın "Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için, rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli..." dizelerine yer verdi.

Ayrıca bir de video paylaşan Dönmez, mesajında şunları kaydetti:

"Vatan, millet, bayrak kutsaldır dediler. Demokrasi düşmanlarına geçit vermediler. Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı paylaşıldı.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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