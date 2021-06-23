Bakan Dönmez: Üretim rekorumuzu kırdık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayıs’ta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güneş enerjisi çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez "Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.