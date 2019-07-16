0553 313 94 23

Bakan Dönmez: "Termik Santral’in proje süreci sonlandırıldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’a kurulması planlanan Termik Santral projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyasının çekildiği ve projenin sonlandırıldığını ifade etti.

16 Temmuz 2019 Salı 14:56
Bakan Dönmez: "Termik Santral’in proje süreci sonlandırıldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’a kurulması planlanan Termik Santral projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyasının çekildiği ve projenin sonlandırıldığını ifade etti.


Konuyla ilgili meclise verilen bir soru önergesinde tartışmalara son noktayı koyan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin iptal olduğunu teyit etti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu maden sahası ile ilgili gerçekleştirilen teknik etütlerin ön fizibilite değerlendirmeleri neticesinde; sahanın teknik ve ekonomik açıdan yatırıma açılması uygun bulunmadığından çevresel etki değerlendirme çalışmalarına yönelik hazırlanan ÇED başvuru dosyası çekilmiş ve proje süreci sonlandırılmıştır”.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. İBB'den dolandırıcık uyarısı! Yeni..
    3. Rum siyasi parti liderleri, Akıncı'nın..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    5. Uşak’ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi
    6. S400 menzili ne kadar? S 400 özellikleri
    7. Yavuzeli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve..
    8. Araban’da Demokrasi ve Milli Birlik..
    9. 15 Temmuz Zafer Bayramı!.
    10. Baba oğul, baltayla saldırdıkları kişi..
    11. Birevim YKB Çiftçi: “Aylık 850..
    12. Uluslararası Ceza Mahkemesi heyeti..
    13. YTB Türkiye stajları programının 2019..
    14. Ağalarov’dan Türk ihracatçısına gümrük..
    15. Tahmazoğlu, şehitlikleri ziyaret etti
    16. Denizli’de lüks araç ortalığı..
    17. Adıyamanlı gençten örnek davranış
    18. Balıkesir'de 65 kaçak göçmen yakalandı
    19. Battalgazi’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    20. Trump ifşa oldu! Skandal ‘El Kaide’ ve..
    21. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    22. "AA Objektiflerinden Milli İradenin..
    23. CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki..
    24. “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    25. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel..
    26. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    27. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    28. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    29. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    30. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler