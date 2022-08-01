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Yerel Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı
Yerel

Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in oğlu Okay Şahin'in nikah şahitliğini yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 02:18:00 -
Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı

Osmaneli Lefke Kalesinde gerçekleştirilen törende Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın kıydığı nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Prof. Dr. Yunus Söylet, Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım yaptı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez nikah şahitliği sonrasında evlilik cüzdanını gelin Damla’ya teslim etti. Nikah töreninde, genç çifte beraberce geçirecekleri mutlu, sağlıklı ve uzun ömür dileyen Bakan Dönmez, "Allah, sağlıklı hayırlı evlatlar versin. Vatanımıza, milletimize, devletimize ve ailelerinize sağlıklı ve evlatlar nasip etsin" dedi.

Nikah töreninden sonra Bakan Dönmez ilçeden ayrıldı. Lefke Kalesinde düzenlenen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

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