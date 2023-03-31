Bakan Dönmez: Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştireceğiz

Bakan Dönmez, Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı için geldiği Budapeşte’de ilk olarak Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Ardından zirvenin düzenleneceği Puskas Arena Stadyumu’na gelen Dönmez’i Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto karşıladı.

Ardından Bakan Dönmez ve Szijjarto, Şahbazov, Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek İbrayev, Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakan Yardımcısı Azim Akhmedkhadjaev, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Askhat Khasseno ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile toplantıya geçildi.

Heyetler arası da görüşen bakanlar daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.



Burada konuşan Bakan Dönmez, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası yardım eden Türk Devletleri Teşkilatına teşekkür ederek sözlerine başladı.

Gerçekleşen toplantıda afetlere müdahalede iş birliğinin artırılmasına yönelik de ortak bir karar aldıklarına işaret eden Dönmez, bu iş birliği için de ayrıca teşekkür etti.

Üç yılı aşkın bir süredir enerji piyasaları açısından son derece kritik zamanların yaşandığına değinen Dönmez, “Enerji arz güvenliğine ilişkin endişeler, öngörülemeyen piyasa koşulları ve meteorolojik koşullar nedeniyle de devam etmektedir. Jeopolitik gerilimler de bu kaygıları etkilemekte, piyasalarda istikrarsızlığa neden olmakta ve fiyat artışlarına yol açmaktadır. Bu nedenle dengeli, uzun vadeli ve akılcı bir planlama gerektiren enerji arz güvenliğimiz açısından kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.



Dönmez, böylesine bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri olarak iş birliğini artırması gerektiğinin altını çizerek, “Ülkelerimiz birçok alanda birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip ve bu potansiyeli özellikle çok uluslu petrol ve doğal gaz ve elektrik projelerinin gerçekleştirilmesi için sinerji yaratacak şekilde kullanmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl Kazakistan’daki toplantı da belirtiğimiz gibi Hazar’ın doğusunu ve batısını birleştirerek teşkilatımızın üye ve gözlemci ülkelerinin refahına olumlu katkılar yapmış olacağız” dedi.

Toplantıların çok verimli geçtiğini belirten Bakan Dönmez, iş birliklerin ülkeler arasındaki ilişkileri geliştireceğini, enerji güvenliğini artıracağını ve teşkilatın güçlenmesine de büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

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Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmayı çok önemsediğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

“Yerli petrol ve doğal gaz arama ve üretimini artırmak, petrol ve gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek ilgili altyapıyı güçlendirmek, bu çerçevede ülkemizde bir gaz ticaret merkezi kurmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji çeşitliliğimizi nükleer santralleri de ilave ederek çeşitlendirmek ve enerji verimliliğini daha da geliştirmek amacıyla gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri ile her türlü iş birliğine, bilgi ve deneyim paylaşımına hazırız.”

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Türkiye’nin hem kendi hem de Avrupa’nın arz güvenliğini güçlendirmek ve yardımcı olmak için sorumluluk üstlenen ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin önemli uluslararası projelere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Dönmez, “TANAP bunlardan birisi. Azerbaycan gazının Türkiye’ye, Türkiye üzerinden Avrupa’ya İtalya’ya kadar gönderilmesiyle alakalı önemli bir proje. Şu andaki kapasitesi 16 milyar metreküp yıllık. Ama çok yakın bir gelecekte kapasiteyi 2 katına kadar artıracağız. Yine aynı şekilde bu artan kapasiteyle hem Türkiye hem de komşularımız faydalanmış olacak.” diye konuştu.



Avrupa’nın doğal gaz krizine hazırlıksız yakalandığını kaydeden Dönmez, “Avrupa sıvı doğal gaza yönelmek suretiyle alternatif aradı. Ama orada da yine terminallerin kapasitesinin ve sayılarının yetersizliği ve kaynak ülkelerin birdenbire bu kadar artan talebi karşılamaktan uzak olması gibi sorunlarla da fiyatlar anormal yükseldi.” dedi.

Dönmez, söz konusu krizden en çok Avrupa’nın etkilendiğine belirterek, “En çok istifade eden kim ona bakmak lazım. Dolayısıyla bu kriz kimin işine yarıyor kimin işine yaramıyor bunu da öyle değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu süreci sadece tasarrufla yönetmek de sürdürülebilir değil. Avrupa kendi içinde bunları değerlendirip kendi kararını verecektir. Biz Türkiye ve Türk devletleri olarak uzun ve orta dönemli projelerle yine Avrupa’nın, özellikle dost ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Bakan Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.