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Ekonomi Bakan Dönmez GAZBİR-GAZMER açılışını yaptı! Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü
Ekonomi

Bakan Dönmez GAZBİR-GAZMER açılışını yaptı! Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi’ni Konya’da açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:30:00 -
Bakan Dönmez GAZBİR-GAZMER açılışını yaptı! Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü

6 milyon lira yatırımla kurulan tesisin Ocak 2020’de temellerinin atıldığını ve Ekim 2020’de tesiste ilk testlerin başladığını söyleyen Dönmez, “Burada Türkiye’de ilk defa doğal gazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi. Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5 ila yüzde 20’ye kadar hidrojen ile yüzde 95 ila yüzde 80’e kadar doğal gaz karıştırıldı ve elde edilen karışım test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu ve sonraki aşamalar için önemli bir başarı elde edildi” dedi.

Bunlar daha ilk adımlar

Tüm bir doğal gaz şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testlerin ortaya koyacağını söyleyen Bakan Dönmez, “Bunlar daha ilk adımlar. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum” dedi. Şu an için test aşamasında olan sistemin hidrojen üretme kapasitesinin günlük 12 Nm3 (normalmetreküp) olduğunu söyleyen Dönmez, “Öte yandan yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye’nin ihracat potansiyeline büyük bir ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa’ya ihracat imkânlarını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Strateji oluşturacağız

Birçok ülkede hidrojenin renklerinden söz edildiğini belirten Dönmez, “Çünkü hidrojen birçok kaynaktan üretilebiliyor. Türkiye’de daha çok gri dediğimiz, doğal gazdan hidrojen üretimi rafinerilerde sürekli kullanılıyor. Bizim için daha çok hidrojenin yerli kaynaklardan üretilmesi önemli” diye konuştu. Ulaştırma alanında hidrojenin önemine değinen Dönmez, “Büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri hidrojene çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin hidrojen stratejisini hep birlikte oluşturacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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