  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Dönmez "faturalara yansımayacak" deyip duyurdu
Ekonomi

Bakan Dönmez "faturalara yansımayacak" deyip duyurdu

Bakan Dönmez, "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 12:23:00 -
Bakan Dönmez "faturalara yansımayacak" deyip duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Uzlaştırma fiyatları Doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tayfun

doğru sayın bakan yansımıyor 410 TL 33 günlük fatura 5 kişilik aile bırakın bu işleri dağıtım firmaları kol gibi yazıyor faturaları yok kota bilmem ne benim hakkım sa kullanırım kota nedir zaruri ihtiyaç bu

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay