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Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ülkede çıkarılan bor madeninin savunma sanayi için Bandırma Bor Karbür tesisinde işleneceğini duyurdu.

24 Ekim 2019 Perşembe 01:02
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de çıkarılan bor madeniyle ilgili önemli bir haber paylaştı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de çıkarılan bor madeninin savunma sanayisinde kullanılması için Bandırma Bor Karbür tesisinde işleneceğini duyurdu.

Dönmez paylaşımında "Milli enerjiden milli savunmaya büyük destek. Daha güçlü, daha atak, daha enerjik bir savunma sanayi için Türkiye'nin bor cevheri Bandırma Bor Karbür tesisinde işlenecek. Savunmada yerlilik oranı artacak, ordumuzun gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 01:02
  1. Fatih Dönmez
  2. Türkiye
  3. Bor

YORUM YAZ

  • Metin Metin 54 dk önce
    18 senedir yalan söyleyen akp şimdi mi akıllandı dünyanın en değerli madenler bizde iktidar bizde değil
  • hasan KARADUMANhasan KARADUMAN1 sa önce
    Süper işte bu çoksevindirici haber emeği geçenlere ellerine sağlık.Selam ve dua ile.
  • yerli milli ve bağımlıyerli milli ve bağımlı1 sa önce
    Izmir şarabı gider kenefir gelir. Kenefir gider gaz gerlir. Gaz gider petrol gelir. Petrol gider bor gelir. Bor gider VW gelir... yaşasın.
  • Ilker Ilker 1 sa önce
    Inşallah Rabbim bu necip millete bor minerallerinin bir gün bizimde uç ürün olarak kullanacağımız günleri gösterecek.. inşallah daha hayırlı günler görebiliriz.. 15seneden fazla bor Maden aramaciligi yapmış biri olarak bu haberi duymak dahi bizi muazzam sevindirdi
  • CavitCavit1 sa önce
    Amerikalılar bordan yüksek kapasiteli pil geliştiriyor. Biz plaka ve deterjanla uğraşıyoruz böyle olmaz. Bizimde bordan pil ve işlemci yapmamız gerek.
  • AlīAlī2 sa önce
    Ozgur oluyoruz inşaallâh. Dokunani yakarlardi.
  • İyi haber fakat geç kalınmış bir durumİyi haber fakat geç kalınmış bir durum6 sa önce
    Bor kaç yılından beridir ülkemizde biliniyor? Neden işlemek için bu kadar geç bir tesisimiz oldu ? Bor adında ilçemiz bile var ama maalesef yine birileri ceblerini doldurmak için bu gayrete girmemiş helal olsun ki yıl 2019 ve yeni uyanış hurraa

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