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Gündem Bakan Dönmez, Bartın'daki patlamanın nedenini açıkladı
Gündem

Bakan Dönmez, Bartın'daki patlamanın nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Amasra'daki maden kazasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kazanın nedenin ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 01:04:00 -
Bakan Dönmez, Bartın'daki patlamanın nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Amasra'daki maden kazasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kazanın nedenin ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğunu bildirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez, ilk değerlendirmelere göre olayın grizu patlaması olduğunu belirterek, "Ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 16.00- 00.00 vardiyasında, 18.15 sıralarında patlama hadisesi meydana geldi. Patlamanın ardından öncelikle müessesede bulunan arama- kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Sayıları Sayın Bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ancak yaya, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama- kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok." dedi.

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