Bakan Dönmez Bağdat’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Bakan Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından karşılandı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada Dönmez’i kabul eden Abdülmehdi, ikili ilişkileri görüştüğünü duyurdu.

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyetin daha sonra Irak Petrol Bakanı Tamir Gazban ve Elektrik Bakanı Luey Hatip ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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