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Ekonomi Bakan Dönmez açıkladı: Yüzde 60'ı aştı
Ekonomi

Bakan Dönmez açıkladı: Yüzde 60'ı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eylül’de enerjimiz yine çok yüksekti. Toplam üretimimiz 226.917 GWh’i ,Toplam kurulu gücümüz ise 93.207 MW’ı buldu. Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60’ı aştı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:10:00 -
Bakan Dönmez açıkladı: Yüzde 60'ı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, elektrik üretim ve kurulu güç verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, "Eylül’de enerjimiz yine çok yüksekti. Toplam üretimimiz 226 bin 917 GWh'i, toplam kurulu gücümüz ise 93 bin 207 megavatı (MW) buldu. Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60’ı aştı" ifadesini kullandı.

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