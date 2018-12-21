THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bakan Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber kategorisinde "Doğu Guta'nın bebekleri", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de "Ramil altına koştu" adlı fotoğraflara oy verdi

21 Aralık 2018 Cuma 15:04
Bakan Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakanlıkta AA ekibini kabul eden Dönmez, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Bakan Dönmez, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın, "Doğu Guta'nın bebekleri" adlı fotoğrafa oy verdi.

Fotoğrafların da bir dili olduğunu belirten Dönmez, "Saatlerce üzerinde konuşularak anlatılamayacak bir olayı, bir enstantaneyi, bir kareye sıkıştırmak önemli bir konu. Bir fotoğraf karesi bir saatlik konuşmadan daha etkileyici olabiliyor. Seçmekte zorlandım." dedi.

Dönmez'in yaşam kategorisinde seçtiği kare, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafı oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında evi yanan ve kedisine sarılarak gözyaşı döken 83 yaşındaki Ali Meşe'nin görüldüğü fotoğrafı inceleyen Dönmez, bu kareyi çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Dönmez, spor kategorisinde ise tercihini Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Bakan Dönmez, özellikle atletizmde son yıllarda başarının arttığını belirterek, "Toplum olarak biraz ihmal ettiğimiz bir spor branşı. Ramil Bey de kardeşimiz bizim göğsümüzü kabarttı ve başarısı da artarak devam ediyor. Fotoğrafın kalitesi de çok güzel." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:04
  1. enerji
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  3. Fatih Dönmez
  4. yılın fotoğrafları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari işlemler..
    2. Nardugan Bayramı nedir ve ne zaman..
    3. Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik,..
    4. Erdoğan: "2013 yılında IMF'ye olan..
    5. Erdoğan: "Tesis ettiğimiz ve adeta..
    6. ABD'yi bekleyen büyük tehlike! Trump..
    7. Çin'den ABD'nin siber casusluk..
    8. Gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
    9. "Basit algı operasyonunu ciddiye..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. Kız kardeşlerin darbedildiği iddiası
    12. Özbekistan 2020'de pamuk ihracatını..
    13. Avustralya Açık'ta "tie-break" dönemi
    14. Gezici Sılayı destekledi "nafaka..
    15. Kış gündönümü nedir?
    16. "Duruşmayı uzatma" taktiği tutmadı
    17. Gazilerden Fox TV sunucusuna tepki!..
    18. Ankara yeni buz pistine kavuştu
    19. Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı..
    20. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı..
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!