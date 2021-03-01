  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan dev hamleyi duyurdu! 50 milyar dolar Türkiye'de kalacak
Ekonomi

Bakan dev hamleyi duyurdu! 50 milyar dolar Türkiye'de kalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak. Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 11:09:00 -
Bakan dev hamleyi duyurdu! 50 milyar dolar Türkiye'de kalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları destekleyeceklerini belirterek, programın 2021 yılı çağrı planını paylaştı.

Bakan Varank, Twitter hesabından, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak." notuyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek öncelikli ürünlere ilişkin bilgi verdi.

"Yerli imkanlarla üretimi destekliyoruz"

Paylaşımında, infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların detaylarını aktaran Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İnfografiğe göre, "kimya", "bilgisayar-elektronik ve optik", "makine", "eczacılık", "elektrikli teçhizat", "ulaşım araçları", "tıbbi cihaz" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan belirlendi.

Ürünler seçilirken, cari açığa katkı ve ihracat potansiyeli, ürün karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, yatırım başına katma değer, ürün ileri-geri bağlantıları gibi temel kriterler dikkate alındı.

Bu kapsamdaki yatırımlara, yatırım yeri tahsisi, enerji ve sermaye desteği, KDV istisnası, nitelikli personel desteği ve vergi indiriminin de aralarında bulunduğu çeşitli destekler sağlanacak.

4 çağrıya çıkılacak

Program kapsamında 2021'de 4 çağrıya çıkılması planlandı. Ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektöründeki yatırımlara ilişkin mart-nisan döneminde "Mobilite Çağrısı" açılacak.

Mayıs-haziran döneminde çıkılacak "Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı" ile eczacılık, tıbbi cihaz ve kimya sektöründeki öncelikli ürünlere yönelik yatırımlar desteklenecek.

Program çerçevesinde "Dijital Dönüşüm" çağrısına temmuz-ağustos döneminde, "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısına da eylül-ekim döneminde çıkılacak.

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" hakkında detaylı bilgilere "www.hamle.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

7 sektör belirlenmiş, 2 milyar destek verilmişti

Program kapsamında ilk aşamada, makine sektöründe açılan çağrıyla 2 milyar liralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.

Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile program kapsamında 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listeleri ilan edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler oluyor? Çarpıcı deşifre: Türkiye'den ABD'ye yönlendiriliyorlar!
Eğitim

Neler oluyor? Çarpıcı deşifre: Türkiye'den ABD'ye yönlendiriliyorlar!

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Amerika ve diğer ülkelerde yaşamaya özen..
Sinema Akademisi 13 Mart’ta başlıyor
Kültür - Sanat

Sinema Akademisi 13 Mart’ta başlıyor

Siyer Vakfı’nın bu yıl yedinci kez düzenlediği Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi’nin yeni eğitim dönemi, 13 Mart’ta başlayacak...
Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki!
Dünya

Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki! "Derhal durdurun"

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay