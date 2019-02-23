Bakan çiftçiye müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim geliyor

Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 12 yılda döşenen doğal gaz hattının 140 bin kilometre olduğunu belirterek, "Dünyanın çevresi ekvatordan 40 bin kilometre. Biz neredeyse 12 yılda dünyanın çevresinde 3.5 kat tur atmışız ve kazarak tur atmışız" dedi. Bakan Dönmez çiftçilere elektrik tüketiminde yüzde 12 indirim sağlayacaklarını da ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep Valiliğini ziyaretinde Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, sanayici, işadamı ve bürokratlarla bir araya geldi. Bakan Dönmez, burada müjdeleri art arda sıraladı.

Çiftçiye elektrikte yüzde 12 indirim

Çiftçiye süt yemi dağıtımı töreninde konuşan Bakan Dönmez, köylerde yaşayanların doğal gaztalepleri olduğunu ancak biyogaz çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Köylüler, bize ne zaman doğal gaz gelecek demeye başladılar. Köylülere başka bir müjdemiz var. Kendi gazını kendi üretecek bir AR-GE çalışması başlatıyoruz. Doğal gaz değil, artık köylerde biyogaz üretilecek. Çok yakın zamanda biyogaz çalışmalarına hız vereceğiz, arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar. Bir diğer müjdemiz de elektrik tarifeleriyle ilgili. Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz imkanlardan elektrik alma hakkına sahiptiler. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösteren elektrik tüketen müşterilerinde aynı gruba alın dedi. Çalıştık ve bunu yapabiliriz. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarifeden yararlanacaklar. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa sürede yararlanmaya başlayacaklar."

Bakan Dönmez ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından alandaki kuzuları sevdi ve 2 bin 800 çiftçiye 1400 ton koyun süt yemi dağıttı.

Milli enerji için ciddi hamleler olacak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önce Milli Enerji ve maden politikası ile ilgili açıklamada bulunarak, kömür müjdesi verdi. Bakan Dönmez, "Milli enerji maden politikası kapsamında yerli kaynaklara azami derecede kullanılması konusunda da ciddi hazırlıklarımız, hamlelerimiz var. Özellikle kömür ile alakalı ciddi keşiflerimiz var. İnşallah, yurt dışından artık, kömür ihraç etmeyecek bir noktaya geliriz. Rezervlerimiz buna müsait" dedi.

Trakya'da bulunan doğal gaz rezervi

Bakan Fatih Dönmez, Trakyada bulunan doğal gaz rezervi ile ilgili bilgiler vererek, "Doğal gaz ve petrol ile ilgili arama ile araştırmalarımız, artarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Trakya’da bir keşfimiz oldu. Çok büyük değil ama orada bulduğumuz gaz 300 bin hanenin o yılki ihtiyacını karşılayacak bir rezerv bulmuş olduk" şeklinde konuştu.

Karkamış, Araban ve Nurdağı'na doğal gaz müjdesi

Bakan Dönmez, doğal gazda bu yıl 104 milyon, elektrik de de yaklaşık 90 milyon TL tutarında yatırım planı bulunduğunu belirterek, Gaziantep'e yapılacak doğal gaz yatırımlarını anlattı. Dönmez, "Bölgede Karkamış’ta doğal gaz çalışmaları tamam, inşallah Araban ile ilgili de bir planlamamız var. oraya da götürmüş olacağız. Sanayici arkadaşlarımıza da da müjdemiz var. İnşallah bu yıl OSB’ye doğal gazı getirmiş olacağız. Yine 2020 yılında planlandı, Nurdağı ilçemizin Şatırhöyük ve Sakçagözü mahallelerine de doğal gaz konforunu getirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi. Enerji Bakanı Dönmez 12 yılda ülke genelinde artan doğal gaz sayıları ile ilgili ise, "2002 yılında iktidara geldiğimizde sadece 5 şehrimizde doğal gaz varken, bugün hamdolsun 81 ilimize doğal gaz götürmüş durumdayız. O gün sadece 50 ilçede, yerleşim yerinde doğal gaz varken, bugün 510 yerleşim biriminde doğal gaz kullanılır hale geldi" ifadelerini kullandı.

"12 yılda dünyanın çevresinde 3,5 kez kazarak tur atmışız"

Bakan Fatih Dönmez, yıl sonu itibariyle Hakkari de dahil olmak üzere 81 ile doğal gazın götürüldüğünü hatırlatarak, buradaki yapılan çalışmaların zorluğunu ise "Dere tepe, göl demeden aştık. Çok çetin şartlarda çalışıldı, oraya gazı götürmek için. Şehrin içerisinde de gazı dağıtmak da kolay değil, çünkü ülkemiz bu çağdaş yakıt ile çalışan ülkelerden birisi" diyerek anlattı. Dönmez Türkiye genelindeki doğal gaz şebekeleri ile ilgili ise, "Dağıtım şebekesi olarak biz sırf 140 bin kilometre hat yapmışız. 140 bin kilometreyli şöyle tahir edeyim. Dünyanın çevresi ektvatordan 40 bin kilometre. Biz neredeyse 12 yılda dünyanın çevresinde 3.5 kat tur atmışı ve kazarak tur atmışız. Kolay bir iş değil. Yurt dışından misafirlerimiz, bu işi nasıl başardığımızı soruyorlar" oiye konuştu.

"Doğal gaz ve elektrikte arz güvenliği sorunu kalmadı"

Bakan Dönmez, hem doğal gazda hem de elektrikte arz güvenliği sorunu kalmadığını vurgulayarak, "Bizim için önemli olan arz güvenliği, ham dolsun hem elektrik hem de doğal gaz tarafından arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Hatta fazlamız var. İhraç edebilecek hale geldik. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız, ithalatımızdan fazla oldu. doğal gaz’da maalesef dışa bağımlıyız. Elimizdeki kaynaklar yeterli değil. Dışa bağımlılığımıza rağmen, kaynak çeşitlendirmesi, güzergah çeşitlendirmesi yapmak suretiyle, sistem güvenliğini en az 2 kat arttırdık. Günlük sisteme doğal gaz verme kabiliyetimiz, 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe çıkardık. İki sene içerisinde bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız. Geçtiğimiz haftalarda doğal gaz tükemitinde rekor kırdık. Günlük takip ettiğimizde, 250 milyon metreküp doğal gaz tüketmişiz. O gün 50 milyon metreküp daha doğal gaz talebi olsaydı, karşılayacak durumdaydık. Buradan ‘gazımız bol, cayır cayır yakalım’ anlamı çıkmasın. Biz bunları ithal ediyoruz, hem de döviz ile ithal ediyoruz. Mümkün olduğu kadar da verimli kullanmak zorundayız” diye konuştu.