Bakan Çiftçi'den TDT Zirvesi mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından "Türk dünyasının gücü birliğinden gelir" başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

Asırlara uzanan devlet geleneğinin, ortak medeniyetin ve bağımsızlık iradesinin, Türk dünyasının bugün de en güçlü dayanağı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca farklı coğrafyalarda yükselen Türk devletleri, aynı medeniyetin izlerini ve ortak bir geleceğin sorumluluğunu taşımaktadır. Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu tarihi birikimin ortak hedeflere dönüşmesi bakımından önemli bir buluşma olacaktır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye, ortak güvenlik ve istikrar anlayışımızı geliştirmeye kararlıyız. Köklerimiz geçmişte, gücümüz birliğimizde, istikbalimiz ortak geleceğimizdedir."

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