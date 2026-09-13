Bakan Çiftçi 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi planlamasını tamamladıklarını açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini duyurdu. Çiftçi, "Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık" dedi ve 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamanın tamamlandığını, öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre asayiş ve güvenlik tedbirleri, İçişleri Bakanlığı koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle belirlendi. Alınan tedbirlerle öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri, okul çevrelerindeki risklerin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Çiftçi tarafından duyurulan 7 basamaklı güvenlik modeli uyarınca 31 bin okul bahçe görevlisi kontenjanı, İŞKUR aracılığıyla yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tahsis edildi. Görevlendirmeler, okulların öncelik dereceleri dikkate alınarak yapılacak.

Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz" ifadelerini kullandı. Okulların risk durumlarına göre değerlendirildiğini belirten Çiftçi, okul kolluk görevlilerinin, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerinin ve devriye ekiplerinin ihtiyaca göre görevlendirildiğini aktardı. Eğitim-öğretim yılı boyunca ülke genelinde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması gerçekleştirileceğini bildiren Çiftçi, "Gayemiz çok açık; çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın" dedi.

Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek tüm öğrencilere başarılar temenni etti.

Giriş ve çıkış saatlerinde devriye faaliyetleri artırılacak

Ekip ve devriye faaliyetleri, eğitim-öğretim yılı boyunca okulların giriş ve çıkış saatlerinde artırılacak; öncelikli olarak belirlenen okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik denetimler de artırılacak. Okul yönetimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyon etkin şekilde sürdürülecek.

Okul çevresindeki internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak. Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek kişilere yönelik gerekli kontroller yapılacak; mahalle sakinlerinden gelen gözlem ve ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan ilave güvenlik tedbirleri alınacak.

Narkotimlerin okul önlerindeki faaliyetleri artırılacak

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında ilgili kurumların katılımıyla Güvenlik Tedbirleri Toplantıları gerçekleştirilecek. Başta Narkotimler olmak üzere ilgili kolluk birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.

Alkol, sigara ve tütün mamulleri ile kesici, delici ve yaralayıcı unsurların okul çevrelerinde bulundurulmasının ve satışının önlenmesine yönelik denetimler eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılacak.

Trafik ekipleri 81 ilde sahaya indi

Trafik güvenliği kapsamında Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 81 ilde emniyet ve jandarma trafik ekipleri sahaya indi. Okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak, yayalara ilk geçiş hakkına ilişkin kontroller gerçekleştirilecek. Trafik işaret ve levhaları ile diğer fiziki tedbirler kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Okul servis araçlarına yönelik denetimler de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca yoğunlaştırılacak.