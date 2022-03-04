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Siyaset Bakan Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında mesaj
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında mesaj

Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi için Brüksel'de olağanüstü toplantı yapılan NATO karargahından mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 15:13:00 -
Bakan Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında mesaj

 YENİ AKİT  ANKARA 

Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi için Brüksel'de olağanüstü toplantı yapılan NATO karargahından mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi.

Resmi hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:

"Brüksel’de Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldık. Ukrayna’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Müttefikler olarak Ukrayna’nın siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

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