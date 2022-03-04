Bakan Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında mesaj
Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi için Brüksel'de olağanüstü toplantı yapılan NATO karargahından mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi için Brüksel'de olağanüstü toplantı yapılan NATO karargahından mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi.
Resmi hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:
"Brüksel’de Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldık. Ukrayna’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Müttefikler olarak Ukrayna’nın siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz."