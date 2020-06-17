Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Amacımız belli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Ziyaretimiz memnuniyetle karşılandı, kararlılığımızı ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ziyaretimizin amacı belli. Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca bu ziyarette bundan sonra iş birliğimizi her alanda nasıl geliştirebiliriz, bunları detaylarıyla görüştük.

Sahada atılacak adımlar, aynı şekilde siyasi ilişkiler; biliyorsunuz Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı var deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Enerjiyle ilgili yine Akdeniz'de yapacağımız iş birliği ve atacağımız adımlar dahil hepsini konuştuk.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için de görüş alışverişinde bulunduk. Ve bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğimizi değerlendirdik. Sonuçta son derece faydalı, verimli bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk.

Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.