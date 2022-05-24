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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin'de kritik görüşme
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin'de kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin’deki temasları çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 21:12:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin'de kritik görüşme

Filistin’e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile İkinci Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısına katılan Çavuşoğlu, Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'nun yarın İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Söz konusu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

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